Ist das das Ende seiner Beliebtheit? Zahlreiche User ärgern sich derzeit auf Twitter über den "Good Will Hunting"-Darsteller: "Ich fand ihn immer toll. Das ist jetzt vorbei!", "Ich hätte nichts dagegen, ihn jetzt ins All zu schicken!" und "Niemand hat in den vergangenen Wochen härter gearbeitet, um sich selber so ins Aus zu manövrieren. Niemanden interessiert es mehr, was er sagt!", sind nur einige der ständig mehr werdenden Kritiker. Grund für die Debatte: Matt hatte geäußert, es gäbe einen Unterschied in verschiedenen Formen der sexuellen Belästigung – und das war gar nicht gut angekommen.