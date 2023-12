Matt Damon findet, J.Lo behandelt BFF Ben Affleck schlecht

Ist Matt Damon (53) etwa kein Fan von Jennifer Lopez (54)? Der Schauspieler war bereits vor seinem großen Durchbruch mit Ben Affleck (51) befreundet. Die beiden sollen in den 80ern sogar zusammengewohnt haben. Kein Wunder, dass der "Ocean's Eleven"-Darsteller bei den Liebschaften seines Kumpels genau hinschaut. Doch mit Bens Frau J.Lo scheint er nicht ganz glücklich zu sein: Matt hasst es wohl, wie Jennifer Ben behandelt.

Insider behaupten, dass Matt es leid sei, mitansehen zu müssen, wie Jennifer und Ben miteinander umgehen. "Matt hatte von Anfang an ernsthafte Vorbehalte gegenüber Bennifer 2.0. Er hat versucht, Ben öffentlich zu unterstützen, aber Tatsache ist, dass er es hasst, wie J.Lo seinen Freund behandelt", meint eine Quelle gegenüber OK!. Doch ein Versuch, mit Ben zu sprechen, habe dazu geführt, dass dieser wütend wurde: "Wenn [Matt] sieht, wie sein Kumpel auf einem roten Teppich nach dem anderen posiert und seine Rolle als J.Los Armschmuck spielt, wird ihm übel."

Und dabei hatten Ben und Jennifer maßgeblich dazu beigetragen, dass die Ehe von Matt und seiner Frau Luciana Barroso gerettet wurde. Die beiden sollen im Sommer nämlich kurz vor der Trennung gestanden haben. Ein Insider hatte National Enquirer verraten, dass Ben den beiden eine Paartherapie ans Herz gelegt hatte. Auch Jennifer hatte sich für sie eingesetzt, allerdings eher, damit Matt sich mehr auf seine Frau und weniger auf Ben konzentriere.

Was haltet ihr davon, dass Matt in Ben und Jennifers Beziehung eingreifen will?