"Episch": Chris Hemsworth genießt Ski-Urlaub mit Matt Damon

Sie sind gute Freunde. Chris Hemsworth (40) ist einer der erfolgreichsten Schauspieler Hollywoods. Obwohl er sein Leben weitgehend im Scheinwerferlicht verbringt, ist dem Marvel-Star sein ganz privates Leben besonders wichtig. Zuletzt vermischte er jedoch diese beiden Welten. Gemeinsam mit einem anderen berühmten Filmstar läutete er klammheimlich das Jahr auf der Skipiste ein. Chris lässt es sich mit Kumpel Matt Damon (53) sichtlich gut gehen.

Auf seinem Instagram-Profil teilt der gebürtige Australier einige Schnappschüsse aus dem Ski-Urlaub. "Vom Sommer in Australien in den Schnee nach Montana zu gehen, ist immer ein episches Abenteuer", schreibt Chris zu dem Beitrag. Dort ist auch zu sehen, dass der 40-Jährige seinen Trip offenbar nicht nur mit seiner kleinen Familie angetreten hat. Auch Schauspielkollege Matt Damon schien die Zeit in winterlicher Kulisse sichtlich zu genießen. Während die beiden auf einem Bild ausgelassen in die Kamera grinsen, zeigt sie ein weiteres gemeinsam mit "Aquaman"-Darsteller Jason Momoa (44).

Zuvor hatte die Frau des Filmstars schon einige Fotos aus dem Skigebiet im Netz geteilt. Damit hatte sie zudem Gerüchten getrotzt, dass ihre Ehe vor dem Aus stehe. Ein Post hatte gezeigt, wie Chris und das Model freudestrahlend für ein Selfie in die Kamera blicken. "Neujahr im Schnee mit meinen Liebsten", hatte die 47-Jährige dazu geschwärmt.

Instagram / chrishemsworth Chris Hemsworth, Jason Momoa und Matt Damon, 2024

Instagram / chrishemsworth Chris Hemsworth und Matt Damon, 2024

Instagram / elsapataky Chris Hemsworth und Elsa Pataky im Januar 2024

