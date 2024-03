Verloren und verschwunden: Diese Stars vermissen ihren Oscar

Der Goldjunge ist nicht mehr in ihrem Besitz! Heute Nacht werden die Oscars im Dolby Theatre in Los Angeles verliehen. Es handelt sich um die wichtigste Auszeichnung der Filmindustrie – doch unter den Gewinnern gibt es auch ziemliche Pechvögel: Jared Leto (52), der 2014 den Award als bester Nebendarsteller gewonnen hatte, verriet, dass die Statue nicht mehr in seinem Besitz sei. 2021 schilderte er in der "The Late Late Show with James Corden", dass er herausgefunden habe, "dass [sein Oscar] seit drei Jahren verschwunden ist". Jared fügte hinzu: "Er könnte irgendwo sein. Ich hoffe, [mein Oscar] ist in guten Händen, wo auch immer er ist, aber ich habe ihn schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen."

Der 52-Jährige ist nicht der Einzige, dem ein solches Missgeschick passiert ist. Angelina Jolie (48) bekam 2000 einen Oscar als beste Nebendarstellerin. Die Schauspielerin habe ihrer Mutter die Statue geschenkt – nach deren Tod im Jahr 2007 konnte sie die Figur nicht mehr finden. "Ich habe sie nicht wirklich verloren. Aber niemand weiß, wo sie im Moment ist", erklärte Angelina gegenüber The Telegraph. Auch Matt Damon (53) muss ohne seine Statue auskommen. In einem Interview mit Daily Express im Jahr 2007 schilderte er den tragischen Vorfall: "Ich weiß, dass [der Oscar] in meiner Wohnung in New York gelandet ist, aber leider hatten wir eine Überschwemmung [...] als meine Frau und ich nicht in der Stadt waren, und das war das Letzte, was ich von ihm gesehen habe."

Neben den US-amerikanischen Anwärtern auf den Oscar befindet sich auch eine deutsche Schauspielerin. Sandra Hüller (45) wurde für ihre Rolle im Film "Anatomie eines Falls" in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" nominiert. Sie durfte sich bereits über den französischen Filmpreis César freuen, was laut eines Experten ein gutes Indiz für einen Sieg heute Abend sei. "Preise, die in Europa vor den Oscars vergeben werden, haben eine hohe Relevanz. Der César ist Frankreichs hoher Filmpreis und ein wichtiger Baustein auf der Allee zum Oscar", erklärte Dieter Kosslick gegenüber Bild.

Getty Images Matt Damon und Ben Affleck mit ihren Oscars, 1998

Getty Images Sandra Hüller, Schausppielerin

