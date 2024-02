Berlinale startet: Diese Megastars sind schon in Deutschland

In Berlin tummeln sich endlich wieder die ganz großen Stars! Heute startet in der Hauptstadt die 74. Berlinale. Auch in diesem Jahr werden wieder die verschiedensten Filme aus aller Welt gezeigt – rund 240 Streifen aus insgesamt 80 Ländern werden am Potsdamer Platz vorgeführt. Dazu wird die Crème de la Crème aus Hollywood eingeflogen. Die ersten Stars sind bereits angekommen!

Mit als Erstes wird der Film "Small Things Like These" gezeigt. Dafür reiste unter anderem bereits Matt Damon (53) nach Berlin. Ehe es für ihn zu einigen Fototerminen und der offiziellen Pressekonferenz ging, nahm sich der Schauspieler Zeit für seine Fans und ließ sich mit ihnen fotografieren. Auch sein Kollege Cillian Murphy (47) widmet sich bereits fleißig seinen Terminen. Black Panther-Star und diesjähriges Berlinale-Jurymitglied Lupita Nyong'o (40) ist ebenfalls bereits vor Ort. Sie freut sich offenbar sehr auf die kommenden Tage – und posierte strahlend für die Kameras.

Doch das war selbstredend noch nicht alles. Nach und nach werden in den nächsten Tagen noch weitere Promis eintrudeln. Die Fans dürfen sich unter anderem auf Adam Sandler (57) freuen, dessen Film "Spaceman" auf der Berlinale Premiere feiert. Amanda Seyfried (38) und auch Rooney Mara (38) werden ebenfalls erwartet.

