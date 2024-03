Neue Tattoos: Chris Hemsworth hält Matt Damon die Hand!

Chris Hemsworth (40) und Matt Damon (53) sind ziemlich gut befreundet. Das beweisen die beiden nun auch bei einer – offensichtlich – ziemlich schmerzhaften Tattoo-Session. Via Instagram veröffentlicht nämlich Tattoo-Künstlerin Corina Weikl das Ergebnis der beiden. Und so, wie es aussieht, hatte vor allem Matt ganz schön zu kämpfen. Auf einem Bild ist nämlich zu sehen, wie der Thor-Darsteller seinem Buddy liebevoll die Hand hält, während ihre Frauen im Hintergrund das ganze Spektakel belustigt begutachten. Doch nicht nur die Hollywoodstars bekommen neue Kunstwerke unter die Haut gestochen – Chris' Ehefrau Elsa Pataky (47) lässt sich ebenfalls ein Tattoo stechen. Matts Gattin Luciana Barroso hingegen verzichtet.

Die Fans sind von dieser Aktion ganz schön begeistert. "Wow, das ist so cool!", "Das Foto mit Matt ist das beste" oder "Das nenne ich mal ein Tattoostudio mit Aussicht", schreiben unter anderem drei begeisterte Follower. Und tatsächlich ist die Location ziemlich ungewöhnlich. Chris und Matt ließen sich nämlich auf der Terrasse der Mega-Villa des Marvel-Heldens ihre Motive stechen – und das offenbar direkt vor der Oscarverleihung. "Vor den Oscars hängen wir noch so ab", kommentiert Corina ihren Beitrag.

Chris und Matt sind schon seit über einem Jahrzehnt befreundet und kannten sich schon vor ihrer großen Karriere in Hollywood. "Wir sind zu der Zeit Freunde geworden, als ich anfing zu arbeiten. Ich habe wirklich davon profitiert, zu sehen, wie er mit sich selbst umgeht", verriet Chris in einem früheren Interview mit GQ und führte weiter aus: "Matt ist ein ganz normaler Typ, der die Sache mit dem Filmstar-Dasein gut im Griff hat." Seitdem besucht der "The Bourne Identity"-Darsteller seinen Kumpel auch öfter in dessen Heimat Australien.

Instagram / trudy_lines_tattoo Chris Hemsworth im März 2024

Getty Images Matt Damon und Chris Hemsworth, Januar 2018

