In einem Interview mit InStyle schilderte die zweifache Mutter die Gründe für ihre Zufriedenheit: "Meine Töchter erfüllen mich so sehr." Dieses große Kompliment gilt ihren Mädels Olive (5) und Frankie (3). Die beiden dürfen sich über eine Vollblut-Mama freuen, die für ihre innige Zuneigung liebevolle Worte findet: "Wenn Liebe eine körperähnliche Form annehmen würde, wäre ich ein Truthahn oder eine Piñata mit überquellender Füllung" , beschreibt die 42-Jährige ihre Gefühle für ihre kleine Familie. Deshalb sei der "Santa Clarita Diet"-Star im Moment auch nicht wirklich liebeshungrig.

Von dieser Einsicht ist Drew selbst wohl am meisten überrascht, vor allem mit Blick auf ihr jüngeres Ich: Sie glaube nicht, dass sie jemals geahnt hätte, so voll mit Liebe zu sein, ohne sich in einer romantischen Beziehung zu befinden. Was haltet ihr von ihrem Statement? Stimmt in der Umfrage ab!