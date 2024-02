Alkoholabhängig mit neun: So wurde Drew Barrymore nüchtern!

Es war ein harter Prozess. Die Schauspielerin Drew Barrymore (48) hatte keine einfache Kindheit und Jugend. Bereits mit 13 Jahren musste sie sich in eine Reha begeben, da sie seit ihrem neunten Lebensjahr Alkohol konsumierte. Im Alter von 15 versuchte sie sich sogar das Leben zu nehmen. Heute blickt sie auf die schwere Zeit zurück: Drew spricht ganz offen über ihren Weg zur Nüchternheit!

Gegenüber US Weekly reflektiert sie: "Ich hatte mein ganzes Leben lang eine 'Böses Kind'-Story am Hals. Ich dachte, ich verdiene schlechte Dinge. Jetzt ziehe ich zwei Töchter groß. Ich kann mir das nicht mehr antun." Diese Erkenntnis führte dazu, dass Drew seit 2019 nüchtern sei. "Ich habe kein Verlangen danach. [...] Aber es hat 35 Jahre gedauert, bis ich so weit war", erklärt die 48-Jährige.

Für die zweifache Mama galt es herauszufinden, warum sie ein Alkoholproblem hatte, um ihre Abhängigkeit in den Griff zu kriegen. "Ich mochte die Art und Weise, wie der Alkohol mich ermutigte. [...] Aber am nächsten Tag [...] fühlt man sich nur noch schlechter!", merkt sie an. Heute sei sie stolz darauf, ihre Sucht in den Griff bekommen zu haben.

Getty Images Drew Barrymore und Steven Spielberg, 1982

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

Instagram / drewbarrymore Drew Barrymore in New York, September 2021

