Drew Barrymore verrät: "Ich habe mich selbst großgezogen"

Drew Barrymore (49) verrät gegenüber People, dass das Aufwachsen im Rampenlicht ihre Kindheit negativ beeinflusst habe. Sie habe viel lernen müssen, um herauszufinden, wie sie ihre eigenen Kinder erziehen sollte. "Ich habe mich wirklich selbst erzogen", erzählt sie im Interview. Die Schauspielerin wurde in eine Familie von Schauspielern hineingeboren und musste deswegen ihre eigene Erziehung übernehmen müssen. "Ich bin nicht böse auf meine Mutter oder meinen Vater", äußert sie und fügt hinzu: "Ich war eher von meiner eigenen Erziehung enttäuscht". Durch ihre eigenen Kinder habe Drew erkannt, was sie in ihrem Leben als Kinderstar falsch gemacht habe und versuche, dies bei der Erziehung ihrer beiden Töchter zu berücksichtigen.

Drew zögere, ihre Töchter Olivia und Frankie dem gleichen Leben auszusetzen, das sie selbst hatte. Die 49-Jährige sei sich unsicher, wann sie ihnen erlauben werde, ihren Leidenschaften im Rampenlicht nachzugehen. "Ich glaube, dass Kinder sich wirklich sicher fühlen müssen", betont sie gegenüber People. Es seien bereits mehrere Leute auf sie zugegangen und hätten gefragt, ob sie vorhabe, ihre Kinder "in die Branche gehen" zu lassen. Dies habe ihr ein Gefühl vermittelt, als sei die Branche, in der sie arbeite, "giftig und eklig".

Seit ihrer frühesten Kindheit steht die "3 Engel für Charlie"-Darstellerin im Rampenlicht und hatte mit ihrer Rolle in dem Kultfilm "E.T. – Der Außerirdische" den absoluten Durchbruch. Obwohl Drew damals alles zu haben schien, trog der Schein: Bereits im Alter von neun Jahren hatte sie eine Alkoholabhängigkeit entwickelt. Nach einer 35 Jahre andauernden Abhängigkeit schaffte Drew es im Jahr 2019 vollends, mit dem Trinken aufzuhören.

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

Getty Images Drew Barrymore, 2022

