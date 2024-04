Süß! Drew Barrymores Tochter schlüpfte in ihr Hochzeitskleid

Drew Barrymore (49) ist stolze Mutter von zwei Töchtern: Zusammen mit ihrem Ex Will Kopelman hatte sie Olive und Frankie bekommen. Die elfjährige Olive überraschte ihre Mutter kürzlich mit einer Aktion, die sie in Erinnerungen schwelgen ließ. In ihrer Sendung "The Drew Barrymore Show" erzählt die Schauspielerin: "Neulich Abend kam ich nach Hause und mir wurde gesagt, dass Olive eine Überraschung für mich hat. Ich kam also ins Zimmer und sie stand da in meinem Hochzeitskleid. Ich sah sie an und sagte. 'Oh mein Gott, du siehst so schön aus!" Beim Anblick ihres Sprösslings in diesem besonderen Kleid sei ihr dann etwas eingefallen: "Ich sagte: 'Weißt du, das ist eigentlich das zweite Mal, dass du dieses Kleid trägst.'" Beim ersten Mal sei Drew nämlich mit ihr schwanger gewesen.

Aber auch Drew ist immer für eine Überraschung gut. So hatte sie organisiert, dass ihre Mädchen beim Besuch von "Saturday Night Live" ihr großes Idol Ariana Grande (30) kennenlernen durften. In einer anderen Sendung plauderte sie von diesem besonderen Erlebnis. "Meine Töchter und ich waren ganz aus dem Häuschen. Sie ist von unserer Heldin zu unserem Vorbild geworden." Die drei haben dann in entspannter Runde mit dem Popstar zusammengesessen und sich locker unterhalten. Für ihre Töchter, aber auch für Drew sei dieses Treffen "das größte Geschenk" gewesen.

Als Mama ist die "E.T. – Der Außerirdische"-Darstellerin aber nicht immer so locker – für ihren Nachwuchs gibt es klare Grenzen und Regeln. Vor allem, was Technik und Medien angehe, sei Drew sehr streng, wie sie im Interview mit People im November vergangenen Jahres verraten hatte. "Jetzt halte ich die iPads in einem Safe unter Verschluss", hatte sie erklärt. Sie wolle die Bildschirmzeit ihrer Kinder bewusst einschränken. Ihr sei es sowieso lieber, wenn sie beispielsweise Filme gemeinsam mit ihren Kindern schauen könne.

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

Getty Images Drew Barrymore im Oktober 2022

