Drew Barrymore streitet mit ihrer Tochter über den Playboy

Ihre Tochter ist schlagfertig. Drew Barrymore (49) wurde als Kinderstar berühmt und erlebte früh die Schattenseiten von Hollywood. Seit sie neun Jahre alt war, konsumierte die Schauspielerin Alkohol und mit 13 Jahren machte sie ihren ersten Entzug. Heute ist die "Santa Clarita Diet"-Darstellerin nüchtern und möchte der elfjährigen Olive und der neunjährigen Frankie ein gutes Vorbild sein. Allerdings erschwert ihre skandalöse Vergangenheit ihr die Erziehung: Drews Tochter nutzt das Playboy-Cover ihrer Mutter als Argument in einem Streit!

"Meine Tochter möchte ein Crop-Top tragen. Ich sage 'Nein', und sie sagt: 'Du warst auf dem Cover des Playboy!'", berichtet die Talkmasterin in der "Drew Barrymore Show". Obwohl das Thema für schwierige Gespräche sorgt, freue sie sich aber, dass ihre Tochter so offen kommuniziert und möchte ihr einen positiven Umgang mit ihrem Körper beibringen. Außerdem erinnere sie sich gerne an das Cover-Shooting zurück. "Ich habe jede Minute davon genossen", schwärmt der Filmstar.

In einer vorherigen Folge ihrer Show beschrieb sie die Beziehung mit ihrer eigenen Mutter als sehr schwierig. Die "Drei Engel für Charlie"-Darstellerin machte sie für viele Probleme aus ihrer Kindheit verantwortlich. "Meine Mutter war egoistisch und das hat mich kaputtgemacht. Ich hatte das Gefühl, zu schnell erwachsen sein zu müssen", gestand die Schauspielerin.

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

ActionPress Drew Barrymore, Schauspielerin

