Geburtstagsüberraschung: Drew Barrymore bekommt Wachs-Double

Eine Geburtstagsüberraschung der Extraklasse! Drew Barrymore ist gestern 49 Jahre jung geworden. Für ihren Ehrentag konnte sich die "E.T. – Der Außerirdische"-Darstellerin nichts Schöneres vorstellen, als ihre eigene Show zu moderieren und von den liebsten Kollegen umgeben zu sein. Auch ihr guter Freund Jimmy Fallon (49) war anwesend – allerdings nur per Video – denn er durfte ihr eine ganz besondere Überraschung mitteilen: Zum Geburtstag bekommt Drew ihre eigene Wachsfigur!

"Du wirst gleich mit mir in einen der exklusivsten Clubs der Welt eintreten", erzählt der TV-Moderator seiner Freundin und verrät: "Du bekommst deine ganz eigene Wachsfigur bei Madame Tussauds. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, es ist so weit. Liebe dich." Drew kann es kaum fassen: "Oh mein Gott! Wollt ihr mich verarschen?", ruft sie und freut sich. Die Hollywood-Berühmtheit habe schon öfter überlegt, ob es jemals dazu kommen könnte, aber nicht damit gerechnet, dass sie tatsächlich für die Ausstellung ausgewählt werde.

Zur Feier des Tages trägt der Filmstar ein buntes Kleid in Pastelltönen, das bodenlang und mit einer langen Schleppe ausgestattet ist, wie Drew ihren Instagram-Followern zeigt. Zudem lässt sie die besonderen Momente ihres Geburtstages mit Clips und Bildern Revue passieren.

Anzeige

Getty Images Jimmy Fallon, Moderator

Anzeige

Getty Images Drew Barrymore, Oktober 2022

Anzeige

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de