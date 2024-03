"So anders": Drew Barrymore schwärmt von Sex im Flugzeug

Sie nimmt kein Blatt vor den Mund! Als Schauspielerin steht Drew Barrymore (49) schon seit Kindesalter in der Öffentlichkeit. Durch ihre Rollen in Filmen wie "Charlie's Angels" oder "Ungeküsst" wurde sie weltweit berühmt. Aktuell ist die US-Amerikanerin vor allem als Talkshow-Host aktiv. In ihrer eigenen Show spricht sie oft auch offen über ihr Privatleben. Nun gibt Drew ein besonders pikantes Detail preis...

In der neuesten Folge von "The Drew Barrymore Show" fragt die "Urlaubsreif"-Darstellerin ihren Gast Christina Aguilera (43), ob sie schon mal Sex in einem Flugzeug hatte. Als die Sängerin mit einem "Ja" auf die Frage antwortet, kann sich der Filmstar kaum noch halten. "Wenn die Leute neugierig sind und fragen: 'Warum macht man das?' Ich sage euch, dass es sich durch die Höhe so anders anfühlt. Ich kann es nur empfehlen", plaudert Drew aus.

In einer vorherigen Folge verriet die Golden Globes-Gewinnerin, dass sie seit drei Jahren in einer Beziehung ist. Ihren Partner, dessen Namen sie bisher nicht öffentlich verraten will, hatte Drew über die Dating-Plattform Raya kennengelernt.

Anzeige

Getty Images Drew Barrymore, 2022

Anzeige

Getty Images Drew Barrymore, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de