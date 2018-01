Sie war für die pikanten Szenen zuständig! Wann immer es am Suits-Set zwischen den Protagonisten heiß herging, schlüpfte Nicky Bursic in die Rolle von Meghan Markle (36). Zwei Jahre lang arbeitete sie als Körperdouble für die Schauspielerin. Ihr Social-Media-Profil dokumentiert auch eindrucksvoll, warum sie für diesen Job bestens geeignet ist. Zahlreiche Pics in hautengen Kleidern oder knappen Bikinis zeigen, was für einen Traumbody Nicky hat. Demnächst wird eine andere TV-Darstellerin von ihren prallen Rundungen profitieren: Als Verlobte von Prinz Harry (33) hat Meghan ihre Rolle der Rachel an den Nagel gehängt.