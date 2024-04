Piers Morgan hetzt gegen Harry und Meghans Nigeria-Reise!

Piers Morgan (59) ist offenbar kein Fan von Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42). Dies lässt der Reporter aktuell auf der Onlineplattform X anklingen. Ein Medium verkündete auf dem Portal: "Meghan wird Prinz Harry im Mai auf einer Reise nach Nigeria begleiten, der ersten offiziellen internationalen Tour des Paares seit dem Ausscheiden aus dem Königshaus im Jahr 2020." Dieser Post gefällt dem Briten anscheinend nicht: "Daran ist nichts 'offiziell' – sie sind keine arbeitenden Royals!" Außerdem geht der ehemalige Moderator einen Schritt weiter und verlangt: "Genau aus diesem Grund müssen ihre Titel entzogen werden!"

Hintergrund des Ganzen ist eine angebliche Einladung des ranghöchsten Militärbeamten Nigerias – dem Chief of Defence Staff. Wie unter anderem Mirror berichtete, wird das Paar im Mai eine Reise nach Afrika antreten. Diese Gelegenheit sollen der Bruder von Prinz William (41) und die ehemalige Suits-Darstellerin unter anderem dafür nutzen, Wohltätigkeitsarbeit zu leisten.

Es ist nicht das erste Mal, dass Piers gegen die beiden hetzt. In seiner Talkshow "Piers Morgan Uncensored" ließ der 58-Jährige zuletzt kein gutes Haar an Harry und Meghan. Damals forderte er ebenfalls, dass den beiden die Titel aberkannt werden sollten. Der Journalist war ebenfalls dagegen, dass der 39-Jährige und seine Ehefrau in Harrys Heimat zurückkehren. "Die Behauptung, er sei bereit und willens, seinem Land und seinem König zu dienen, ist offen gesagt eine Beleidigung. Er verleumdete seinen eigenen Vater, den König, als Lügner!", schoss Piers unter anderem gegen den Prinzen.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Eamonn M. McCormack/Getty Images for Advertising Week Europe Piers Morgan in London auf der Advertising Week

