An dieser schönen Nachricht ließ die Sängerin ihre Follower nun via Instagram teilhaben. Am Neujahrstag postete der älteste Joel-Spross gleich drei Bilder, mit denen sie ihre Freude zum Ausdruck brachte. "Er sagte zu mir: 'Bevor ich dich traf, war meine Welt schwarz-weiß. Du hast sie zwischen den Linien bunt ausgemalt!' Das war das Schönste, was jemals jemand zu mir gesagt hat. Wie hätte ich dazu Nein sagen können?", erzählte sie von der süßen Liebesbekundung ihres Verlobten. Doch ihr Glück konnte sie zunächst wohl noch gar nicht fassen: Zum ersten Mal in ihrem Leben sei sie sprachlos gewesen, verriet die 32-Jährige.