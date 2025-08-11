Max Verstappen möchte Tochter nicht mit zur Rennbahn nehmen

Max Verstappen (27) nutzt die Sommerpause der Formel 1, um Zeit mit seiner jungen Familie zu verbringen. Der 27-jährige Rennfahrer ist vor wenigen Monaten Vater einer kleinen Tochter namens Lily geworden, die er gemeinsam mit seiner Partnerin Kelly Piquet (36) großzieht. Zum Familienglück gehört auch Kellys ältere Tochter Penelope. Eines steht für Max jedoch fest: Die Rennstrecke bleibt fürs Erste tabu für das Neugeborene. "Ich bin nicht wirklich in Eile deswegen", erklärte er laut Motorsport. Er wolle seiner Tochter zunächst eine ruhige und unbeschwerte Babyzeit ermöglichen.

Max erklärte, dass die Hektik und der Trubel rund um das Formel-1-Fahrerlager für ein kleines Kind schnell überfordernd sein können – zumal er als Star der Rennserie ständig im Mittelpunkt steht. Während andere Fahrer wie Nico Hülkenberg (37) und Kevin Magnussen ihre Kinder bereits mit an die Strecke genommen haben, möchte Max Lily diesen Wirbel vorerst ersparen. Er gehört zudem zu den wenigen aktuellen Formel-1-Piloten, die bereits eine Familie gegründet haben. Darüber hinaus hebt er sich durch seine familiäre Rennsport-Tradition ab, denn sein Vater Jos Verstappen war ebenfalls Formel-1-Pilot.

Das private Glück des in den Niederlanden geborenen Rennfahrers wird durch seine Liebe zu Kelly, mit der er seit einigen Jahren liiert ist, komplett. Kelly, Tochter des ehemaligen dreimaligen Formel-1-Weltmeisters Nelson Piquet, kennt die besondere Welt des Motorsports bestens. Anfang Mai feierten die beiden die Geburt ihrer Tochter Lily mit einer emotionalen Instagram-Botschaft. Für das Paar ist Lily ein besonderes Geschenk, das ihre Familie vervollständigt. Trotz seines vollen Terminkalenders nimmt sich Max nun bewusst Zeit für seine neuen Vaterpflichten und genießt die ruhigen Momente mit seinen Liebsten.

Instagram / maxverstappen1 Max Verstappen und Kelly Piquet mit ihrer Tochter im Mai 2025

Instagram / maxverstappen1 Max Verstappen und Kelly Piquet mit Babybauch an Weihnachten 2024

Getty Images Max Verstappen, Formel-1-Star