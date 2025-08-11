Hund machte Brady Kiser auf Sohn (†3) im Pool aufmerksam

Ein schreckliches Unglück erschütterte die Familie der Influencerin Emilie Kiser: Ihr dreijähriger Sohn Trigg ertrank im Mai im Pool des Familienhauses in Arizona. Trigg war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Vater Brady Kiser und dem fünf Monate alten Bruder Theodore zu Hause, während Emilie unterwegs war. Brady erklärte später, dass ihn das Verhalten des Familienhundes auf die Situation aufmerksam gemacht habe. Der Hund stand konzentriert am Pool und schaute ins Wasser. "Ich hatte sofort ein ungutes Gefühl. Es war ungewöhnlich, ihn so dastehen und ins Wasser schauen zu sehen, also bin ich sofort rausgegangen", schilderte Brady in dem Ermittlungsbericht, der unter anderem People vorliegt. Als er daraufhin hinausging, entdeckte er seinen Sohn leblos im Pool. Trigg wurde sofort ins Krankenhaus gebracht, doch einige Tage später für tot erklärt.

Berichten der Polizei zufolge war Trigg zum Zeitpunkt des Unglücks neun Minuten lang unbeaufsichtigt, während sich sein Vater um das Baby kümmerte und parallel offenbar ein NBA-Playoff-Spiel verfolgte, auf das er zuvor gewettet hatte. Aufnahmen von Überwachungskameras zeigten, dass Trigg die meiste Zeit unbemerkt im Wasser trieb. Die Polizei kam zum Schluss, dass der Vater nicht auf den dreijährigen Jungen geachtet habe. "Es ist klar, dass Bradys Aufmerksamkeit geteilt war", hieß es in dem Bericht weiter.

Vor zwei Wochen hatte die Staatsanwaltschaft von Maricopa County bekannt gegeben, dass Brady keine Anklage wegen des tragischen Vorfalls drohte. Das Magazin People berichtete, dass die Staatsanwaltschaft nach intensiven Ermittlungen zu dem Schluss kam, dass die Beweise für eine Anklage wegen krimineller Fahrlässigkeit nicht ausreichten. Die Polizei hatte zunächst eine Anklage wegen Kindesmisshandlung empfohlen, doch nach erneuter Prüfung verwarf die Staatsanwaltschaft diese Möglichkeit.

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser mit ihrem Mann Brady und ihrem Sohn Trigg, Januar 2025

Instagram / emiliekiser Trigg, Brady und Emilie Kiser im September 2024

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser und ihr Mann mit ihrem Sohn, Februar 2025