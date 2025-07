Am Jahrestag: Darum sprach Ina Borck nicht über Schlaganfall

Ina Borck (29), bekannt als Social-Media-Star inaontourx, hat in ihrer Instagram-Story erklärt, warum sie am dritten Jahrestag ihres Schlaganfalls keine Worte zu diesem einschneidenden Ereignis teilte – obwohl ihre Ex-Partnerin Vanessa Borck (28) an diesen Tag erinnerte. "Dieser Tag war für viele Menschen in meiner Familie und meinem Umfeld ein riesiger Schock und ein gravierendes Erlebnis, daher verstehe ich es gut, dass dieser Tag in Erinnerung geblieben ist. An diesem Tag vor drei Jahren ist mir etwas so Schlimmes passiert, das viele Menschen nicht überleben. Ich werde jeden Tag schmerzlich an die Folgen erinnert, und es gibt noch heute Tage, an denen ich einfach weinen möchte", erklärt Ina und fügt hinzu: "Für mich selbst habe ich jedoch entschieden, dass ich diesem Tag keine besondere Aufmerksamkeit mehr schenken möchte."

Stattdessen will Ina auf ihrem Profil Inhalte teilen, die anderen Menschen Mut machen. "Auf diesem Kanal versuche ich immer bestmöglich Leute zu unterstützen und zu ermutigen, weiterzumachen, so dunkel es auch mal zu sein scheint. Aus diesem Grund blicke ich nicht mehr auf den dunkelsten aller Tage zurück, sondern feiere jeden Tag die Erfolge, die ich seither mache. Tag für Tag ein Schritt zurück zur Normalität", ergänzt die 29-Jährige.

Während Ina keine Gedanken an den schicksalhaften Tag vor drei Jahren teilte, erinnerte sich Nessi, die damals mit ihrer gemeinsamen Tochter schwanger war, an den Moment des Schicksalsschlags. "Auch wenn es inzwischen drei Jahre her ist, fühlt sich dieser Tag für mich immer noch schwer an. Es war der Tag, an dem sich alles verändert hat. Der Moment, in dem die Zeit stillstand – und mein Leben sich in ein Davor und ein Danach geteilt hat", schrieb sie und fügte hinzu: "So viel ist passiert. So viel Schmerz, so viele Tränen, so viele Gespräche, Erinnerungen, Rückschläge und kleine Neuanfänge."

Instagram / inaontour Inaontour, Influencerin

Instagram / inaontour Ina Borck, April 2025

Instagram / inaontour Nessi und Ina Borck, Ex-Partnerinnen

