Anna Kendrick zeigt sich verliebt mit Alex Edelman beim Date

Anna Kendrick (39) wurde kürzlich zusammen mit ihrem neuen Freund Alex Edelman bei einem romantischen Ausflug gesichtet. Am Samstag machten sie Halt bei Porto’s Bakery in Burbank, Kalifornien, wo sie sich einen Snack holten, bevor sie einen weiteren Laden besuchten, wie neue Fotos zeigen, die unter anderem People vorliegen. Am Sonntag folgte ein gemütlicher Spaziergang über einen lokalen Bauernmarkt in Studio City. Beide wirkten entspannt und strahlten geradezu vor Glück. Das Paar, das sich laut Insidern bereits seit einigen Monaten datet, zeigt sich zunehmend öffentlich.

Ganz so überraschend ist ihre Verbindung jedoch nicht. Alex hat Anna zu seinem Geburtstag im März eingeladen, den die beiden gemeinsam feierten – ein deutliches Zeichen dafür, dass ihre Beziehung ohne übermäßiges Aufsehen gewachsen ist. Weitere Hinweise auf die Ernsthaftigkeit der Romanze liefert die Tatsache, dass Anna bereits Alex' Mutter kennengelernt hat. Ein Insider verriet in diesem Zusammenhang, dass Anna und Alex ihre Liebe zwar privat halten, jedoch gerne Zeit miteinander in Restaurants verbringen, die wenig von Hollywood-Glanz geprägt sind. Viel lieber genießen sie bei ihren gemeinsamen Unternehmungen die Ruhe und Zurückgezogenheit abseits der üblichen Promi-Hotspots.

Anna war zuvor mit Regisseur Edgar Wright (51) und Kameramann Ben Richardson zusammen. Zuletzt war sie mit Bill Hader (47) liiert, bevor die Beziehung im Juni 2022 endete. In der Vergangenheit sprach sie offen darüber, wie schwer es ihr gefallen sei, Anzeichen für eine toxische Beziehung zu erkennen. Damals erzählte die TV-Bekanntheit, dass sie in einer langjährigen toxischen Beziehung sogar eine Familie gründen wollte. "Er war meine zweite Hälfte. [...] Und dann, nach ungefähr sechs gemeinsamen Jahren, habe ich gemerkt, wie es bergab ging. Ich hatte das Gefühl, ich würde mit einem Fremden zusammenleben", berichtete Anna in "Armchair Expert".

Anzeige Anzeige

Jeff Spicer/Getty Images, Jamie McCarthy/Getty Images for Night of Too Many Stars Collage: Anna Kendrick und Alex Edelman

Anzeige Anzeige

Getty Images Anna Kendrick, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Anna Kendrick, April 2025