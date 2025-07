Fürst Albert und Fürstin Charlène schwingen das Tanzbein

Am Samstagabend verwandelte sich Monte-Carlo in einen schillernden Schauplatz: Fürst Albert II. (67) von Monaco und Fürstin Charlène (47) tanzten gemeinsam mit Camille Gottlieb (26), der Tochter von Prinzessin Stéphanie, bis in die frühen Morgenstunden bei der traditionellen Croix-Rouge Monégasque Gala. Das glamouröse Event, das zu den Höhepunkten des monegassischen Sommers zählt, fand in der prächtigen Salle des Étoiles statt und zog 800 Gäste in eleganter Abendgarderobe an, wie die Vogue berichtet. Neben der Familie waren auch Louis Ducruet (32) und seine Frau Marie Chevallier (32) vor Ort, um die Wohltätigkeitsveranstaltung zu zelebrieren.

Fürstin Charlène überraschte die Anwesenden mit einer emotionalen Rede zu Ehren des Fürsten, der nicht nur seit 40 Jahren für das Rote Kreuz aktiv ist, sondern auch vor genau 20 Jahren den Thron von Monaco bestieg. "Albert, du weißt, dass ich immer an deiner Seite bin", sagte die Fürstin und sprach damit nicht nur ihrem Mann, sondern auch den Monégassen Mut zu. Unter den zahlreichen Highlights des Abends sorgten eine a-cappella-Version der monegassischen Hymne durch zehn Mitglieder der Fürstlichen Karabiniers und eine spektakuläre Feuerwerksshow für besondere Momente. Das Galadinner, das unter anderem Wagyu-Steak und weiße Schokoladen-Raspberry-Desserts bot, gipfelte in einer Wohltätigkeits-Tombola mit Luxuspreisen wie Designer-Schmuck und exklusiven Hotelübernachtungen.

Diese Gala hat nicht nur eine lange Geschichte, die auf Fürst Louis II. zurückgeht, sondern auch eine enge Verbindung zur monegassischen Fürstenfamilie. Die verstorbene Prinzessin Grace Kelly (✝52) sorgte in der Vergangenheit mit ihrer Eleganz für unvergessliche Momente, und Camille Gottlieb ehrt ihre Großmutter durch moderne Interpretationen von deren Mode. Für die junge Royale, die im Vorstand der Rotkreuzorganisation aktiv ist, steht der Abend nicht nur für Familientradition, sondern auch für ihr persönliches Engagement. In ihrem maßgeschneiderten schwarzen und weißen Kleid, das von einem Look ihrer Großmutter inspiriert war, erklärte sie: "Wohltätigkeit ist ein zentraler Bestandteil meines täglichen Lebens." Ein stimmungsvoller Abend, der Tradition, Glamour und Mitgefühl vereinte.

Anzeige Anzeige

Instagram / palaisprincierdemonaco Fürstin Charlène und Fürst Albert II. bei der Gala für das Rote Kreuz, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Michaël Alesi / Frédéric Nebinger / Palais princier Fürstin Charlène, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / camillerosegottlieb Camille Gottlieb bei der Gala für das Rote Kreuz, Juli 2025