Bye, bye Jugendsünde! Susan Sideropoulos (37) verzaubert regelmäßig Fans und Fotografen mit ihrem stilsicheren Auftreten auf dem roten Teppich. Doch das war nicht immer so: In den 90ern hat die Ex-GZSZ-Schauspielerin einen Trend mitgemacht, den heute viele frühere Teens aus dieser Zeit bereuen: Sie hat ein Steißbein-Tattoo. Oder besser gesagt, sie hatte – denn passend zum neuen Jahr hat sich die Blondine von dieser Körperverzierung verabschiedet!