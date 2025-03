"That's My Style": Susan Sideropoulos moderiert neue Show

Susan Sideropoulos (44), bekannt aus der Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten, hat einen neuen Moderationsjob an Land gezogen. Die Schauspielerin wird laut fernsehserien.de durch das neue Umstyling-Format "That's My Style" führen, das ab dem 1. Juni auf ZDF ausgestrahlt wird. Die sechs geplanten Folgen laufen immer sonntags um 14:55 Uhr, während sie bereits vorab freitags online abrufbar sind. Unterstützt wird Susan in der Sendung von mehreren Modeprofis, die den Teilnehmern Typberatungen und Shopping-Tipps geben. Schauplatz der Show ist ein Kaufhaus, in dem die Teilnehmer ihre neuen Looks direkt auswählen und kaufen können.

Neben der individuellen Typberatung durch Experten wie Marina Hoermanseder und Axel Surendorf vermittelt die Sendung auch Einblicke in aktuelle Modetrends, Materialkunde und die Herstellung von Kleidungsstücken. Die Spannung liegt jedoch in der Umsetzung: Die Kandidaten müssen mit eigenem Budget entscheiden, welche der Styling-Vorschläge ihnen zusagen und diesen Look eigenständig zusammenstellen. Die Modeprofis, darunter auch Konstantinos The Stylist und Swaantje Taube, fiebern mit, wessen Tipps am Ende umgesetzt werden.

Susan, die sich vor allem durch ihre Schauspielerei einen Namen gemacht hat, ist seit einiger Zeit auch als Moderatorin gefragt. Zuletzt war sie dennoch als Teilnehmerin in der Show Die Verräter zu sehen. Mit ihrem neuen Projekt bei "That's My Style" scheint Susan nun erneut ihre Vielseitigkeit vor der Kamera unter Beweis zu stellen. Privat ist sie mit ihrer Jugendliebe Jakob Shtizberg verheiratet und Mutter von zwei Kindern.

Getty Images Susan Sideropoulos, Schauspielerin

Instagram / susan_sideropoulos Susan Sideropoulos und Jakob Shtizberg im April 2023

