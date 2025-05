Darum ist "That's My Style" für Susan Sideropoulos besonders

Mit "That's My Style" startet am 15. Juni eine neue Fashion-Show im ZDF. Es ist längst nicht das erste Umstyling-Format um deutschen TV – Moderatorin Susan Sideropoulos (44) weiß aber ganz genau, was "That's My Style" so besonders macht und von den anderen unterscheidet. Im exklusiven Promiflash-Interview verrät sie: "Der Unterschied liegt darin, dass die Kandidaten ihr eigenes Geld mitbringen. Da gehst du natürlich auch anders mit deinen Entscheidungen um – du möchtest ja auch was haben für dein Geld und guckst dementsprechend noch mal ganz genau hin und hinterfragst, wofür du es ausgibst."

Die Kandidaten bezahlen ihre Outfits also aus eigener Tasche. Das erhöht natürlich den Druck für die Fashion-Experten. Gleich zwei Styling-Profis stehen den Kandidaten jeweils mit Rat und Tat zur Seite – und wollen natürlich mit ihrer Auswahl überzeugen. Dabei geht es auch – aber nicht nur – um das Aussehen der Kleidung. Genau dabei liegt die zweite Besonderheit des Formats: "Das Expertenwissen." Laut Susan könne man auch als Zuschauer und vor allem als Modeliebhaber, eine Menge lernen: "Wir kriegen eine Menge Wissen geboten: Wo ist die Jeans entstanden? Welcher Designer hat den Trend etabliert? Wo trägt man was? Und so weiter. Das ist total spannend, das alles so zu erfahren."

Bei den prominenten Mode-Experten, die den Teilnehmern mit ihrem Wissen zur Seite stehen werden, handelt es sich um die Designerin Marina Hoermanseder, die Stylisten Axel Surendorf, Konstantinos The Stylist und Mads Roennberg sowie die Mode-Influencerin Swaantje Taube. Sie alle hoffen darauf, mit ihrem kreierten Look überzeugen zu können – und fiebern gespannt mit, für welches Outfit sich die Kandidaten letztendlich entscheiden werden.

Anzeige Anzeige

Instagram / susan_sideropoulos Susan Sideropoulos im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / marinahoermanseder Marina Hoermanseder, Designerin

Anzeige Anzeige