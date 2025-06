Susan Sideropoulos spricht offen über Trauer um ihre Eltern

Susan Sideropoulos (44) hat einen außergewöhnlich offenen Einblick in ihre Gefühle nach den Verlusten beider Elternteile gegeben. Die Schauspielerin erzählte am Rande ihrer Buchpräsentation in Berlin, dass die Trauer über den Verlust ihres Vaters sie erneut mit der Trauer um ihre Mutter konfrontierte, die sie bereits als Teenager verloren hatte. Mit ihrem Buch "Licht & Schatten – Das Geschenk der Gleichzeitigkeit", das diese Woche erscheint, verarbeitet die 44-Jährige auf persönliche Weise ihre Erfahrungen. Dabei betont sie, dass Gefühle wie Freude und Trauer gleichzeitig existieren können und sollen: "Unterdrücken ist wahnsinnig anstrengend", erklärte die zweifache Mutter im Gespräch mit RTL.

Die Erfahrungen mit der schweren emotionalen Last haben Susan gelehrt, dass sowohl Glück als auch Trauer unverzichtbare Teile des Lebens sind. Sie berichtete, wie wichtig es sei, beidem Raum zu geben: "Das eine Gefühl geht nicht ohne das andere." Ihre Botschaft, auch an düsteren Tagen nach glücklichen Momenten zu suchen, spiegelt sich in ihrem Buch wider, das positiv und lebensfroh gestaltet ist, ohne die dunklen Seiten auszublenden. Doch die Auseinandersetzung mit den Verlusten bringt trotz allem keinen endgültigen Abschluss, so Susan. "Man überwindet Trauer nicht, sie verändert sich nur." Diese Einsicht begleitet sie seit fast 30 Jahren, seit ihre Mutter starb.

Die Schauspielerin, die vielen aus der Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannt ist, zeigte sich in letzter Zeit auch beruflich von ihrer reflektierten Seite. Der Tod ihres Vaters führte zu einer Phase des Rückzugs, in der sie Berufliches auf das Nötigste reduzierte. Dennoch betonte sie, dass ihr ihre Arbeit stets Halt gibt. Susan spricht oft von der engen Verbundenheit, die sie zu ihrem Vater hatte, und wie sehr sie diese jetzt vermisst. Ihre Bereitschaft, so offen über sensible Themen wie Verlust und persönliche Heilungsprozesse zu sprechen, trifft bei vielen ihrer Fans und Leser auf große Resonanz.

Getty Images Susan Sideropoulos beim Raffaello Summer Day 2024

Instagram / susan_sideropoulos Susan Sideropoulos (als Jugendliche) mit ihrer Mutter Edna (†)

Instagram / susan_sideropoulos Susan Sideropoulos und ihr Vater Pierro