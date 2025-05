Darauf freut sich Susan Sideropoulos bei neuer Styling-Show

Susan Sideropoulos (44) ist voller Vorfreude! Schon bald steht sie wieder vor der Kamera – und moderiert eine Umstyling-Show der etwas anderen Art. "That's My Style" startet ab dem 9. Juni im ZDF-Stream und ab dem 15. Juni wöchentlich im TV. Promiflash durfte schon im Vorfeld mit Susan plaudern, wobei sie verrät, worauf sie sich bei der neuen Show besonders freut: "Für mich ist das Schönste, die Menschen bei dieser kleinen Reise zu begleiten."

Neben Mode und aktuellen Trends steht bei "That's My Style" auch der Kandidat an sich im Mittelpunkt: "Es ist keine klassische Vorher-nachher-Show. Es geht eigentlich mehr darum, ein bisschen was von der Persönlichkeit der Kandidaten zu erfahren." Während bei anderen Umstyling-Shows die Kosten oft übernommen werden, zahlen die Kandidaten hier aus eigener Tasche, was die Aufgabe für die Mode-Experten noch wichtiger macht. "Da kommen Menschen, die haben ein gewisses Budget, ein Anliegen und eine Herausforderung", erklärt Susan und fügt hinzu: "Und das wird dann von unseren Experten realisiert und zwei treten dabei gegeneinander an. Dabei erfahren wir auch eine Menge Expertenwissen – und das finde ich auch total spannend."

Bei den prominenten Mode-Experten, die den Kandidaten mit Rat und Tat zur Seite stehen werden, handelt es sich um die Designerin Marina Hoermanseder, die Stylisten Axel Surendorf, Konstantinos The Stylist und Mads Roennberg sowie die Mode-Influencerin Swaantje Taube. Neben individuellen Typberatungen geben sie auch Einblicke in die aktuellen Modetrends und informieren die Kandidaten und Zuschauer über Materialkunde und die Herstellung von Kleidungsstücken. Die Kaufentscheidung liegt am Ende bei den Teilnehmern – wobei die Stylisten gespannt mitfiebern, welcher der Looks das Rennen macht.

Instagram / susan_sideropoulos Susan Sideropoulos, TV-Moderatorin

Getty Images Marina Hoermanseder, Designerin

