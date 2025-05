Susan Sideropoulos als Kandidatin bei "That's My Style"?

Susan Sideropoulos (44) bringt frischen Wind ins deutsche Fernsehen: Die Schauspielerin übernimmt die Moderation der neuen Umstyling-Show "That's My Style", die ab dem 9. Juni im ZDF-Stream und ab dem 15. Juni wöchentlich im TV zu sehen sein wird. In der Sendung dreht sich alles um Typveränderungen und modische Überraschungen. Auf die Frage von Promiflash, ob sie sich vorstellen könnte, selbst als Kandidatin dabei zu sein, antwortete die Schauspielerin: "Auf jeden Fall. Ich gehe auch selbst gar nicht gerne shoppen und finde das wahnsinnig anstrengend."

Die Moderatorin erklärte, dass sie normalerweise in Berlin immer dieselbe Boutique aufsucht, weil sie dort kompetent beraten wird. "Da sind auch so tolle Mitarbeiterinnen, die mich beraten und mir Sachen vorschlagen. Und das ist ja im Prinzip das, was bei 'That's My Style' auch gemacht wird", so Susan. Hintergrund der Sendung ist ein Konzept, bei dem die Teilnehmer von Fashion-Experten unter die Fittiche genommen werden. Ziel ist es, zum individuellen Stil und zur eigenen Persönlichkeit passende Outfits zu finden. "Ich wäre total neugierig, was die mir da anziehen würden", offenbarte Susan.

Fans kennen Susan nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als offene und humorvolle Moderatorin. Privat ist sie Mutter von zwei Kindern und lebt mit ihrer Familie in Berlin. Bereits in der Vergangenheit hat die 44-Jährige immer wieder betont, wie wichtig ihr Authentizität ist. Bei "That's My Style" steht daher nicht nur ein neuer Look, sondern besonders die Persönlichkeit der Kandidaten im Mittelpunkt.

Getty Images Susan Sideropoulos auf der Premiere von "Vaiana 2" im November 2024

Instagram / susan_sideropoulos Susan Sideropoulos, TV-Moderatorin

