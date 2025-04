Voll im Trend: Susan Sideropoulos zeigt sich ungeschminkt

Susan Sideropoulos (44) hat ihre Fans auf Instagram mit einem ungewohnten Anblick überrascht: Die Schauspielerin teilte in einem Post mehrere Selfies, die sie ungeschminkt zeigen. Die Aufnahmen entstanden scheinbar in einem entspannten Moment im heimischen Garten und sollen sie ganz natürlich präsentieren – mit Sommersprossen und einem sanften Lächeln. Ihre Community zeigte sich von diesem Einblick begeistert und lobte sie für ihre unerschrockene Offenheit. Ob jedoch bei Fotos von einem objektiv schönen Gesicht ohne Make-up tatsächlich von "Mut" gesprochen werden sollte, spaltet bei Promi-Beiträgen zum Hashtag #nomakeup regelmäßig das Netz.

Susan schrieb zu ihrem Posting, dass sie es zwar hin und wieder liebe, sich aufzubrezeln, sich aber ohne Make-up am wohlsten fühle. Damit reiht sich die ehemalige GZSZ-Darstellerin in eine wachsende Liste weiblicher Stars ein, die ihre ungeschminkten Gesichter online präsentieren. Gerade auf Plattformen wie Instagram versuchen Promi-Damen immer wieder, sich mit ihren scheinbar natürlichen Selfies als Ikonen der Selbstakzeptanz und Authentizität zu präsentieren. Dieser Trend hat auch in der Medienlandschaft ganz allgemein für einen Wandel gesorgt: Schnappschüsse, für die früher Paparazzi tagelang vor Hoteleingängen lauern mussten, teilen die Stars heute ganz freiwillig mit der Welt.

Susan hat schon vor Jahren das geschafft, wovon viele Jungschauspieler träumen: Ihr gelang der Weg vom einstigen Soap-Sternchen zur echten Allround-Entertainerin. Ihren Durchbruch feierte sie einst als Verena Koch bei GZSZ, wo sie sich mit Witz, Charme und Drama in die Herzen der Fans spielte. Doch statt auf ewig die "Ex von Leon" zu bleiben, wagte sie den Sprung: Moderatorin, Comedienne, Dancing-Queen – Susan zeigte in Formaten wie der Tanzshow Let's Dance oder der Improvisations-Comedy-Sendung Schillerstraße, dass sie weitaus mehr kann, als Herzschmerz-Drehbüchern Leben einzuhauchen. Auch im Reality-TV stellte die 44-Jährige bereits mehrfach ihr Können unter Beweis und wirkte bei der RTL-Produktion Die Verräter – Vertraue Niemandem! mit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Susan Sideropoulos beim Raffaello Summer Day 2024

Anzeige Anzeige

RTL Erik-Darsteller Patrick Heinrich und Sarah-Darstellerin Susan Sideropoulos im Mauerwerk, GZSZ

Anzeige Anzeige