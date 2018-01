Eigentlich hatte der Musiker vorgesehen, dass Dreiviertel des Vermögens auf seine vier Kinder aufgeteilt werden. Der übrige Teil sollte seiner Lebensgefährtin sowie der "Udo Jürgens"-Stiftung vermacht werden. Laut Bunte hätten die Angehörigen bisher aber immer noch kein einziges Erb-Andenken an den Musiker in die Hand nehmen dürfen. Seine Millionen-Villa in Zürich verfalle langsam, im Pool des Ferienhauses in Portugal würden sich Algen ansammeln. Angeblich sei alles "hinter bürokratischen Mauern" versiegelt. Der Grund dafür: Gegen die Testamenstvollstrecker, Jürgens' Anwalt Werner C. Weber und Bruder Manfred Brockelmann, legte die uneheliche Tochter Gloria im März 2015 Beschwerde ein. Sie befürchtete einen möglichen Interessenkonflikt bei Weber, da dieser ebenfalls als Anwalt von Freddy Burger, dem langjährigen Manager des Musikers, tätig ist.