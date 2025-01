Erinnerungsstücke von Udo Jürgens (†80) werden versteigert

Einige Fans haben bald die Chance, ein sehr persönliches Andenken von Udo Jürgens (✝80) zu ergattern – denn einige seiner privaten Erinnerungsstücke werden versteigert. Die Familie des legendären Musikers hat rund zehn Jahre nach seinem Tod ausgewählte Objekte für eine Auktion freigegeben, die ab dem 23. Januar beim Kölner Auktionshaus Sotheby's ersteigert werden können. Tochter Jenny Jürgens (57) äußerte sich gegenüber RTL dazu: "Es sind diese besonderen Erinnerungsstücke, die wir mit jenen teilen möchten, die ihn durch sein Leben begleitet haben." Ein Teil des Erlöses wird in die Udo-Jürgens-Stiftung fließen, die sowohl Kinder in Not unterstützt als auch den musikalischen Nachwuchs fördert.

Die Auktionsstücke reichen von kleineren, erschwinglichen Gegenständen bis hin zu besonders wertvollen Stücken, für die hohe Beträge im sechsstelligen Bereich erwartet werden. Dazu gehört auch ein gläserner Flügel, an dem der Musiker 1983 in den Schweizer Alpen im Schnee für sein Album "Traumtänzer" spielte. Aber auch Klavierstücke, Notizen und Bühnenoutfits sollen unter den Hammer kommen, um die Fans an seiner Lebensgeschichte und Karriere teilhaben zu lassen. Insgesamt werden laut WDR 99 Lose angeboten, auf die geboten werden kann – ein Los beinhaltet teilweise auch mehrere Gegenstände aus der Sammlung.

Udo Jürgens, der 2014 im Alter von 80 Jahren verstarb, war einer der größten Entertainer im deutschsprachigen Raum. 1966 gewann er mit dem Song "Merci, Chérie" den Eurovision Song Contest und eroberte damit die internationale Bühne. Bis hin zu seinem Tod zog es ihn immer wieder auf die Bühne, von der er das Publikum mit seinen mitreißenden Melodien und tiefgründigen Texten begeisterte. Mit der Auktion bekommen seine Bewunderer nun einen tieferen Einblick in sein Privatleben. "Es ist ein sehr persönlicher Blick auf den Star Udo Jürgens. Man hat das Gefühl, dem Menschen hinter der Bühne näherzukommen. Es ist tatsächlich auch berührend", erklärte Nina Buhne vom Auktionshaus Sotheby's gegenüber RTL.

Anzeige Anzeige

Harold Cunningham / Getty Images Udo Jürgens im Januar 2013

Anzeige Anzeige

Getty Images Udo Jürgens, Musiker

Anzeige Anzeige