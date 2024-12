Udo Jürgens (80) Kinder blicken bewegt auf seinen Tod zurück

Udo Jürgens (✝80) ist vor zehn Jahren verstorben – am 21. Dezember 2014 wachte der Sänger nach einem Zusammenbruch bei einem Spaziergang nicht mehr auf. Gegenüber Oe24.TV erinnern sich jetzt seine Kinder John und Jenny Jürgens (57) an den, wie sie es betiteln, "brachialsten Tag." John sei zum Zeitpunkt des Unfalls am Arbeiten gewesen, als der schockierende Anruf ihn erreicht hatte. Nach den Worten: "Papa liegt auf der Straße, ohne Puls, ohne Atmung", sei er sofort von München nach Zürich gerast. Doch während der Fahrt sei ihm mitgeteilt worden, dass sein Vater verstorben sei.

Auch seine kleine Schwester Jenny habe versucht, so schnell wie möglich zu ihrem Vater zu reisen. Sie sei prompt in ein Flugzeug nach Zürich eingestiegen und habe sich dort wie im Nebel gefühlt: "Ich habe den ganzen Flug über nur geweint." Darauf sei ein sehr emotionaler Moment gefolgt: Als die Moderatorin aus dem Flugzeugfenster geschaut habe, sei eine Sternschnuppe an ihr vorbeigeflogen. Die Situation sei für sie ein Zeichen ihres Vaters gewesen: "Das war unbeschreiblich. Und da dachte ich kurz 'Das ist der Papa, der sich verabschiedet.'“

Für die beiden Geschwister löse der Tod ihres Vaters noch immer einen tief sitzenden Schmerz aus. "Der Geburtstag und der Todestag sind natürlich ganz besonders emotionale Tage", betont Jenny, doch auch an normalen Tagen sei sie traurig gestimmt. Ihr Bruder finde besonders in der Anteilnahme der Fans Trost. "Natürlich konnte man es nicht ungeschehen machen, aber das war schon eine enorme Hilfe", betont er. Die beiden ließen für die Fans sogar einen alten archivierten Song ihres Vaters überarbeiten. Zehn Jahre nach Udos Tod erschien im September der Song "Als ich fortging."

Instagram / jenny.juergens.me Jenny Jürgens mit ihrem Bruder John

Getty Images Jenny Jürgens mit ihrem Vater Udo im Jahr 2011 in Berlin

