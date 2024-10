Udo Jürgens' Sohn teilt erschütternde Details zu dessen Tod

Vor knapp zehn Jahren verstarb der beliebte Sänger Udo Jürgens (✝80) aufgrund von Herzversagen. Jetzt spricht sein Sohn John offen über die dramatischen letzten Stunden im Leben des Stars. Im "BAYERN 1"-Podcast erklärt er, dass kurz vor Udos Tod seine Mitarbeiter und Freund Billy Todzo bei ihm waren. Im Moment seines Ablebens stütze ihn sein enger Freund: "Billy kam, hat ihn von hinten genommen und in dem Moment, wo er den Mann unter die Arme nimmt, um ihn zu stützen, sackt er zusammen wie ein nasser Sack." Er erinnert sich, dass der Musiker ab diesem Moment eigentlich "nie mehr zurückkam".

John beschreibt auch, wo er zum Zeitpunkt des traurigen Moments war. Laut seiner Erinnerung war er gerade arbeiten, als er 2014 den Anruf mit der Information des Zusammenbruchs erhielt. Daraufhin eilte er sofort zu seinem Vater, aber als er im Krankenhaus ankam, war es bereits zu spät: "Ich konnte nicht aufrecht gehen. Ich bin auf allen vieren hereingegangen. Ich kann mich nur erinnern, wie ich immer wiederholt habe: 'Papa, was machst du?' Dann bin ich bei ihm vorne angekommen und wollte ihm auf die Hände fassen und habe das nicht geschafft."

John und seine Schwester Jenny Jürgens (57) haben kürzlich bereits in der "NDR Talk Show" einige neue Einblicke in die letzten Jahre ihres berühmten Vaters geteilt. Der "Griechischer Wein"-Interpret soll demnach schon vor seinem Ableben die Vorahnung gehabt haben, dass er im Alter von 80 Jahren sterben würde. Der Grund dafür sollen unter anderem seine Eltern gewesen sein, die in dem Alter gestorben waren: "Es war, als ob die 80 wie eine unüberwindbare Wand auf ihn zukam."

CONTRAST Udo Jürgens mit seinen Kindern John Jürgens und Gloria Burda

Getty Images Udo Jürgens bei der José Carreras Gala 2004