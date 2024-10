Udo Jürgens soll seinen Tod mit 80 Jahren vorausgeahnt haben

Jenny (57) und John Jürgens, die Kinder der verstorbenen Musiklegende Udo Jürgens (✝80), haben in der "NDR Talk Show" überraschende Einblicke in die letzten Jahre ihres Vaters gegeben. "Ich spürte, dass sich etwas in ihm veränderte und er mit dem Älterwerden haderte", erklärte Jenny. Der Schlagerstar soll eine unheilvolle Vorahnung gehabt haben: Er habe befürchtet, dass er im Alter von 80 Jahren sterben würde. Unter anderem soll Udo immer wieder an seine Eltern gedacht haben, die in dem Alter gestorben waren: "Es war, als ob die 80 wie eine unüberwindbare Wand auf ihn zukam."

Der Sänger habe sich mit zunehmendem Alter vermehrt zurückgezogen. "Er ließ es zu, sich etwas von der Familie und engen Freunden zu distanzieren", verriet Jenny. Seine Kinder versuchten daraufhin, ihren Vater zu beruhigen und ihm die Angst zu nehmen: "Wir sagten immer: 'Ach, Papa, so ein Unsinn!'" Doch Udos Befürchtungen sollten sich bewahrheiten, als er am 21. Dezember 2014 tatsächlich im Alter von 80 Jahren verstarb. "Es ist einfach unglaublich", fügte die Sängerin hinzu.

In einem Interview mit oe24 sprach Jenny im vergangenen Jahr über die Trauer um ihren geliebten Vater: "Wir denken täglich an unseren Papa. Er ist immer in unseren Herzen." Rund neun Jahre nach seinem Tod müssten sie und ihre Geschwister diesen noch immer verarbeiten. "Die Traurigkeit über den Verlust lässt sich nicht an ein gewisses Datum festlegen. Die kommt ganz unbewusst und zu keiner festen Zeit um die Ecke", erklärte die Schauspielerin damals.

Anzeige Anzeige

Getty Images Udo Jürgens bei der José Carreras Gala 2004

Anzeige Anzeige

Getty Images Jenny Jürgens auf dem roten Teppich

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige