In weihnachtlicher, rührseliger Stimmung werden selbst bei den Promis die familiären Fotoalben durchgeblättert – auch bei Birgit Schrowange (59)! Der Moderatorin ist dabei ein ganz besonderer Feiertags-Throwback in die Hände gefallen. Auf dem macht nicht der Schnee, sondern sie das Foto total cool!

Breit grinsend steht die Mini-Birgit in eisiger Kälte, lediglich gekleidet mit einem kurzen Rock, Strumpfhose, einem dünnen Filzjäckchen – und ganz besonderen, winter-untypischen Accessoires. "Weiße Weihnachten gibt's dieses Jahr für die meisten wohl nicht, doch zum Glück habe ich ein bisschen Schnee für euch! Aber Vorsicht vor dem gleißenden Weiß: immer schön Hut und Sonnenbrille auf!" , kommentiert die 59-Jährige ihren süßen Retro-Moment auf Instagram .

Doch nicht nur Birgit ist beim Kramen in den Erinnerungen auf so ein niedliches Xmas-Kinderfoto gestoßen. Auch Kult-Blondine Daniela Katzenberger (31) postete vor wenigen Tagen einen herzerweichenden Schnappschuss ihrer früheren Feiertage. Wie findet ihr es, wenn VIP-Damen ihre alten Pics mit der Netzgemeinde teilen? Stimmt in der Umfrage ab!