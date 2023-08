Deshalb heiratete Birgit Schrowange erst mit 65 Jahren!

Für Birgit Schrowange (65) hat sich das Warten gelohnt! Vor sechs Jahren hatte die beliebte Moderatorin ihren Partner Frank Spothelfer auf einer Kreuzfahrt kennen und lieben gelernt. 2019 hatte der Schweizer Unternehmer um die Hand der TV-Bekanntheit angehalten. Rund vier Jahre nach der Verlobung gab sich das Pärchen nun auf hoher See das Jawort. Doch aus welchem Grund heiratete Birgit ausgerechnet jetzt?

Das Pärchen soll bereits am 16. Juli auf einem Kreuzfahrtschiff im Mittelmeer geheiratet haben – für den Fernsehstar ist es die allererste Ehe. In einem Interview mit Bunte verrät Birgit nun, warum gerade jetzt der richtige Zeitpunkt für die Hochzeit gewesen sei. "Ich wollte mit 65 heiraten, um mit 90 meine Silberhochzeit feiern zu können", erklärt sie. Da die frisch getrauten Eheleute bereits seit über sechs Jahren gemeinsam durchs Leben gehen, kennen sie sich in- und auswendig. "Wir wissen also, dass das mit uns super ist", fügt die 65-Jährige hinzu.

Im Gespräch gesteht Birgit zudem, dass sie ihr Liebesglück noch gar nicht richtig in Worte fassen könne. "Es ist für mich ein anderes Gefühl, dass ich jetzt 'Mein Mann' sage. Es ist eine neue Verbindlichkeit, ein ganz besonderes Bekenntnis füreinander", schwärmt sie. Dabei sei es für die Moderatorin das schönste Gefühl, mit ihrem frisch gebackenen Ehemann den Weg bis zum Schluss zusammen zu gehen und in guten sowie in schlechten Tagen füreinander da zu sein.

Anzeige

Getty Images Birgit Schrowange und Frank Spothelfer im März 2023

Anzeige

Instagram / birgit.schrowange Birgit Schrowange, deutsche Fernsehmoderatorin

Anzeige

Instagram / birgit.schrowange Birgit Schrowange mit ihrem Mann Frank Spothelfer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de