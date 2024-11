Birgit Schrowange macht nur noch das, worauf sie Lust hat

Birgit Schrowange (66) genießt ihr Leben! Von ihrem Alter lässt sich die Moderatorin nicht einschränken – im Gegenteil: Sie bezeichnet ihre aktuelle Lebensphase liebevoll als "Sahnehäubchenzeit". Im Interview mit Madonna erklärt Birgit: "Wir kennen das alle, in der Rushhour des Lebens zwischen 30 und 60 hat man so vieles zu tun, dass man gar nicht dazu kommt, durchzuatmen. Deshalb mache ich jetzt, wo das möglich ist, nur noch das, was mir Spaß macht." Sie nimmt sich nun bewusst mehr Zeit, um Freundschaften zu pflegen, zu reisen und mit ihrem Sohn Laurin Zeit zu verbringen, den sie 2000 mit ihrem Ex-Partner Markus Lanz (55) bekam.

Diese Art von Selbstbestimmung ist Birgit sehr wichtig – auch wenn es nicht unbedingt leicht war, ihrer Zeit im Rampenlicht den Rücken zu kehren. "Natürlich ist das nicht ganz so einfach, aber das Leben besteht ja zu einem Großteil aus dem Loslassen. Man muss seine Jugend loslassen, seine Kinder und eben auch die Karriere", gibt sie zu bedenken. Nach 40 Jahren vor der Kamera, stolze 25 davon bei "Extra", hat sie gewusst, dass etwas Abstand der richtige Schritt ist. Dennoch hält sich die 66-Jährige beschäftigt: "Das sind zum Teil öffentliche Auftritte, Interviews oder Shootings, vielleicht mache ich auch noch mal ein neues Buch, ich engagiere mich im sozialen Bereich..."

Die vergangenen Jahre brachten noch einmal viel Veränderung in Birgits Leben. 2016 lernte sie ihren aktuellen Partner Frank Spothelfer kennen, im vergangenen Jahr heirateten die beiden. Dass sie lange warten musste, bevor sie mit 65 Jahren schließlich vor den Traualtar trat, stört den Fernsehstar wohl nicht. "Ich habe mal gesagt, alles kommt zu dem, der warten kann – das Beste kommt zum Schluss. Das ist bei mir so gekommen", erklärte sie im Frühjahr gegenüber Bild.

Anzeige Anzeige

Instagram / birgit.schrowange Birgit Schrowange, deutsche Fernsehmoderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Birgit Schrowange und Frank Spothelfer beim Deutschen Fernsehpreis 2018

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige