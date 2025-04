Birgit Schrowange und ihr Mann Frank ziehen nach München

Birgit Schrowange (67) hat gemeinsam mit ihrem Mann Frank Spothelfer einen weiteren großen Schritt gewagt: Das Paar hat sich eine Wohnung in München gemietet. Vor wenigen Tagen bezogen die beiden Verliebten ihr neues Liebesnest in der bayerischen Metropole und starten damit ein neues Kapitel, nachdem sie im Juli 2023 geheiratet hatten. Damals sagte die Moderatorin voller Glück gegenüber Bild: "Ich bin so froh und dankbar, dass wir uns begegnet sind. Frank ist für mich der schönste und beste Mann, den ich kenne. Und er ist mein engster Freund." Für die Moderatorin, die mit ihrem Sohn Laurin die Jahre zuvor als alleinerziehende Mutter in Köln gelebt hatte, ist dies ein weiterer Neuanfang – gemeinsam mit Frank, den sie 2017 auf einer Kreuzfahrt kennen- und lieben gelernt hatte.

Neben der gemeinsamen Wohnung auf Mallorca ist das neue Domizil in München laut Birgit ein Herzensprojekt: "Wir haben uns eine Wohnung in München gemietet. Wir wollen noch mal neu anfangen und uns gemeinsam eine neue Stadt erobern", verriet sie im Podcast "May Way". Die Moderatorin sieht die Veränderung als Vitalitäts-Booster: "Veränderung hält die Zellen jung." Der Umzug nach München bedeutet aber keinen endgültigen Abschied von ihrem bisherigen Zuhause. "Köln wird für immer in meinem Herzen sein", stellt sie klar. Während Frank sich darauf freut, in "seine" Uni-Stadt zurückzukehren, wird das Paar ab Sommer neuen gemeinsamen Schwung genießen – auch, weil Frank dann beruflich kürzertreten wird. Jetzt heißt es erst einmal: Wohnung einrichten und die Vorfreude auf das Leben zwischen Bergen und Dolce Vita auskosten.

Wie glücklich Birgit mit ihrem Frank ist, macht sie immer wieder deutlich. Vergangenes Jahr veröffentlichte sie im Juli anlässlich ihres ersten Hochzeitstages ein süßes Foto von sich und dem Schweizer. "Das schönste Versprechen, das wir uns gaben, ist, verbindlich zueinander zu stehen! Happy Hochzeitstag, mein Schatz. Das Leben mit dir ist wunderbar", kommentierte Birgit den Schnappschuss.

Getty Images Birgit Schrowange und Frank Spothelfer, Ehepaar

Instagram / birgit.schrowange Birgit Schrowange und Frank Spothelfer, Ehepartner

