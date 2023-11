Birgit Schrowange trauert um ihren Co-Moderator Hans Meiser

Hans Meiser (77) hinterlässt eine große Lücke! Der Moderator machte sich in Deutschland einen großen Namen in TV und Radio. Unter anderem stand er 14 Jahre lang für die RTL-Sendung "Notruf" vor der Kamera – ähnlich lange wie für "Life! Dumm gelaufen". Auch seine eigene Talkshow "Hans Meiser" konnte die Herzen seiner Fans im Sturm erobern. Nun ist die Fernsehlegende aber gestorben. Die Trauer um ihren Kollegen ist groß in der Promiwelt – so herzzerreißend nimmt Birgit Schrowange (65) nun Abschied von Hans!

"Lieber Hans Meiser, ich kann es gar nicht glauben, dass du nicht mehr unter uns bist", fängt die Moderatorin ihren emotionalen Text auf Instagram an und erinnert sich dabei an ihre gemeinsame Arbeit an der Sendung "Life! Dumm gelaufen", in der sie 13 Jahre lang co-moderiert hatten."Was hatten wir für eine Freude bei der Arbeit! [...] Du hattest den Schalk im Nacken und hast dir für mich immer etwas Besonderes ausgedacht. Wir alle werden dich vermissen. Ruhe in Frieden", schreibt Birgit weiter und fügt noch ein gemeinsames Bild von sich und Hans an.

Die 65-Jährige ist aber nicht die einzige, die einen öffentlichen Abschiedsbrief hinterlässt. Auch Harry Wijnvoord (74) erinnerte sich im Gespräch mit Bild an seinen engen Freund: "Wir haben uns geliebt und geneckt. Er hatte einen speziellen Humor und sich immer gefreut, wenn man Widerworte gegeben hat." Dass der Radiomoderator auf seiner Hochzeit anwesend gewesen war, sei sein größtes Geschenk gewesen.

