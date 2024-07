"Mein Schatz": Birgit Schrowange feiert ersten Hochzeitstag!

Ein Jahr ist es her, dass sich Birgit Schrowange (66) und Frank Spothelfer das Jawort gegeben haben. Am ersten Hochzeitstag der beiden Turteltauben lässt die Moderatorin auch ihre Fans teilhaben: Auf Instagram teilt sie ein Foto von sich und ihrem Partner. Die beiden lächeln glücklich, während die Sonne ihnen ins Gesicht scheint. Frank trägt ein graues Hemd, seine Frau ein schwarzes Oberteil. Sie hat ihre Haare schnittig nach hinten gekämmt und etwas Make-up aufgelegt. Dazu schreibt die Nordrhein-Westfälin: "Das schönste Versprechen, das wir uns gaben, ist, verbindlich zueinander zu stehen! Happy Hochzeitstag, mein Schatz. Das Leben mit dir ist wunderbar."

Birgit zeigt ihren Liebsten nicht sehr oft auf ihrem Account, weswegen sich die Fans natürlich noch viel mehr über das Foto freuen. Sie feiern das Glück der ehemaligen RTL-Moderatorin mit ihr in den Kommentaren des Beitrags. "Ein wundervolles erstes Jahr der tiefen Verbundenheit liegt hinter euch und viele, viele vor euch! Mit der Kraft der Liebe wird euch alles gelingen", meint ein Supporter. Andere User schreiben: "Herzlichen Glückwunsch! Die ersten Jahre sind die besten!" und "Ihr seht so unbeschreiblich glücklich aus! Von ganzem Herzen alles Liebe zum Hochzeitstag und noch viele schöne und glückliche Jahre!"

Obwohl Birgit und Frank erst im vergangenen Jahr geheiratet haben, hat der Unternehmer seiner Liebsten den Antrag schon vor fast fünf Jahren gestellt. Doch wie die 66-Jährige gegenüber Bild im vergangenen August verraten hatte, hat sich das Warten für sie total gelohnt. "Frank ist genau der Mann, den ich mir als meinen Ehemann erträumt habe. Ich bin so froh und dankbar, dass wir uns begegnet sind. Frank ist für mich der schönste und beste Mann, den ich kenne", hatte sie damals geschwärmt.

Was haltet ihr davon, dass Birgit erst so spät in ihrem Leben geheiratet hat?

Ich finde so was total cool! Heiraten sollte man nicht überstürzen. Ich würde niemals so spät noch heiraten.