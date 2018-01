Ist das wirklich Normalität? Mayim Bialik (42) ist nicht nur in Hollywood als erfolgreiche Schauspielerin unterwegs, sondern vor allem auch Mama. ihrer beiden Söhne Frederick (9) und Miles (12). Bei seiner Erziehung hat der The Big Bang Theory-Star klare Vorstellungen. Wie Mayim bei einem Mütter-Gruppentreffen feststellen musste, unterscheidet sich ihre Auffassung vom Mama-Sein aber von denen vieler anderer. Das Verhalten der anderen Mütter schockierte sie so sehr, dass sie sogar in Tränen ausbrach!