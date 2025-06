Dieser "The Big Bang Theory"-Star hat einen Doktortitel

Mayim Bialik (49), bekannt aus der Kultserie The Big Bang Theory, hat nicht nur als Amy Farrah Fowler die Herzen der Zuschauer erobert, sondern beeindruckt auch im echten Leben mit ihren akademischen Errungenschaften. Die Schauspielerin, die von 2010 bis 2019 Teil der Erfolgsserie war, besitzt einen Doktortitel in Neurowissenschaften, den sie an der University of California, Los Angeles (U.C.L.A.) erworben hat. Bevor sie zurück vor die Kamera kehrte, hatte Mayim ihre Schauspielkarriere pausiert, um sich ihrer Leidenschaft für die Wissenschaft zu widmen.

Nach ihrem Abschluss widmete sich Mayim der Forschung und arbeitete an Themen wie dem Einfluss des Hypothalamus auf Zwangsstörungen – ein Bereich, der sie besonders faszinierte. Die Rückkehr in die Schauspielwelt war jedoch kein geplanter Schritt: finanzieller Druck und der Wunsch nach einer Krankenversicherung für ihre Familie führten dazu, dass sie wieder Rollen übernahm. Mit ihrer Arbeit bei "The Big Bang Theory" konnte Mayim nicht nur ihren wissenschaftlichen Hintergrund einfließen lassen, sondern fand auch einen idealen Weg, ihre beiden Interessen miteinander zu verbinden. Ihre Performance als eigenwillige Wissenschaftlerin Amy Farrah Fowler wurde mehrfach ausgezeichnet und machte sie zu einem festen Bestandteil der Serie.

Neben ihrer Karriere als Schauspielerin und Neurowissenschaftlerin hat sich Mayim schon oft darüber geäußert, dass sie sich weitere Projekte oder eine mögliche Rückkehr zu ihrer Rolle vorstellen könnte. Sie selbst wartet gespannt auf Neuigkeiten zu einem geplanten Spin-off der Serie. Doch bis dahin begeistert Mayim mit ihrer Vielseitigkeit und ihrer authentischen Persönlichkeit. Die zweifache Mutter zeigt, dass sich Wissenschaft und Kunst nicht ausschließen, sondern im Gegenteil gegenseitig bereichern können.

Getty Images Mayim Bialik, bekannt aus "The Big Bang Theory"

Getty Images Mayim Bialik, Schauspielerin

