"Big Bang Theory"-Spin-off: Mayim Bialik bekam keinen Anruf

Mayim Bialik (49), bekannt aus der Erfolgsserie The Big Bang Theory, hat sich zu den Gerüchten über ein mögliches Comeback ihrerseits im Spin-off der Serie geäußert. Auf die Frage, ob sie ihre ikonische Rolle der Amy Farrah Fowler wieder aufnehmen werde, antwortete sie: "Ich wurde nicht kontaktiert." Sie betonte, dass sie genauso auf Informationen warte wie die Fans, zeigte sich aber von der Idee begeistert, ihre Rolle als Freundin des Physikers Sheldon Cooper (Jim Parsons, 51) erneut zu verkörpern. "Ich wäre sehr geschmeichelt, wenn ich gefragt werden würde", verriet Mayim gegenüber Us Weekly. Das Spin-off befindet sich derzeit bei Warner Bros. Television in der Produktion und soll bei Max, dem Streamingdienst von Warner, erscheinen.

Auch wenn sie bisher nicht in das neue Projekt eingebunden ist, bleibt Mayim weiterhin im "The Big Bang Theory"-Universum aktiv: Kürzlich hatte sie einen Gastauftritt in der von Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) produzierten Serie "Night Court". "Melissa hatte komplett freie Hand, wie sie meine Figur gestalten wollte", erzählte Mayim begeistert. Besonders spannend sei dabei der Ansatz gewesen, eine überzeichnete Version von sich selbst zu spielen.

Mayim ist eine beeindruckende Allrounderin: Sie ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch promovierte Neurowissenschaftlerin und Schriftstellerin. Nach ihrem Abschluss an der University of California promovierte sie in Neurowissenschaften mit einem Schwerpunkt auf zwanghaftem Verhalten bei Prader-Willi-Syndrom-Patienten. Als Autorin veröffentlichte sie mehrere erfolgreiche Bücher, darunter "Girling Up" und "Boying Up", die sich mit den Herausforderungen des Erwachsenwerdens auseinandersetzen, sowie das vegane Kochbuch "Mayim's Vegan Table".

