Jim Parsons verrät das Schwierigste an "The Big Bang Theory"

Jim Parsons (52), bekannt aus der Kultserie The Big Bang Theory, gewährte in einem Interview mit Entertainment Weekly überraschende Einblicke in die Herausforderungen seiner Schauspielkarriere. Der 52-Jährige, der den genialen und exzentrischen Physiker Sheldon Cooper verkörperte, verriet, welche Szene für ihn während der Dreharbeiten am schwierigsten war. Überraschenderweise handelte es sich dabei nicht um die komplexen wissenschaftlichen Monologe, die für Sheldons Rolle so typisch sind. Stattdessen brachte ihn die Erklärung der Regeln des Spiels "Rock, Paper, Scissors, Lizard, Spock" an seine Grenzen. "Das wollte einfach nicht in mein Gehirn", gestand Jim offen.

Die erweiterte Version des klassischen Spiels "Schere, Stein, Papier" wurde in der Serie zu einem kultigen Highlight. Sheldons Variante ergänzte die Elemente "Echse" und "Spock", inspiriert von seiner Leidenschaft für die TV-Serie Star Trek und deren ikonische Figur Mr. Spock. Besonders in Episode acht der zweiten Staffel sorgte seine ausschweifende und überkomplizierte Erklärung der Spielregeln für zahlreiche Lacher. Die Szene, die er gemeinsam mit Co-Star Kunal Nayyar (44) drehte, war laut Jim nicht nur eine enorme Gedächtnisleistung, sondern sorgt auch heute noch bei Fans der Serie für Begeisterung. Dennoch räumt der Schauspieler ein, die Regeln bis heute nicht vollständig verinnerlicht zu haben.

Obwohl Jim selbst kein Wissenschaftsgenie wie seine Serienfigur ist, beeindruckten einige seiner Kolleginnen und Kollegen mit bemerkenswerten Verbindungen zur Wissenschaft. So besitzt Mayim Bialik (49), die in der Serie Amy Farrah Fowler verkörperte, im echten Leben einen Doktortitel in Neurowissenschaften. In Kombination mit ihrer überzeugenden schauspielerischen Leistung gelang es ihr, die Verbindung zwischen Wissenschaft und Unterhaltung besonders authentisch darzustellen. Das verleiht der Serie eine zusätzliche Tiefe – und zeigt zugleich, wie unterschiedlich die Hintergründe der Schauspielerinnen und Schauspieler sind, die in "The Big Bang Theory" zusammenkamen.

Getty Images Jim Parsons bei der Roundabout Theatre Company Gala 2024

Getty Images Jim Parsons bei den Emmy Awards im August 2010

Getty Images Jim Parsons and Mayim Bialik, März 2014