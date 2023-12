Mayim Bialik wurde als "Jeopardy"-Moderatorin gefeuert!

Für sie endet das Jahr mit nicht so tollen News! Mayim Bialik (48) wurde vor allem durch ihre Rolle Amy Farrah Fowler in The Big Bang Theory zum gefeierten Star. Nachdem 2019 Schluss mit der TV-Show gewesen war, wirkte sie unter anderem in der Serie "Call Me Kat" als Hauptdarstellerin mit. Zuletzt zog sie mit der berühmten Show "Jeopardy!" einen großen Moderationsjob an Land. Doch den musste Mayim nun abgeben...

Das verkündet die Schauspielerin auf ihrer Instagram-Seite. "Während in Hollywood die festliche Zeit beginnt, habe ich einige Neuigkeiten zu 'Jeopardy!'. Sony hat mich darüber informiert, dass ich 'Jeopardy!' nicht mehr moderieren werde", schreibt die 48-Jährige und führt aus: "Ich fühle mich unglaublich geehrt, dass ich dieses Jahr für einen Primetime Emmy als Moderatorin nominiert wurde, und ich bin zutiefst dankbar für die Möglichkeit, Teil der 'Jeopardy!'-Familie gewesen zu sein."

Doch wer wird in ihre Fußstapfen treten? Die Show selbst gibt das in einem Statement auf Insta bekannt. "Wir haben uns entschieden, in der nächsten Saison nur einen Moderator für die Show zu haben, um die Kontinuität für unsere Zuschauer zu wahren", heißt es weiter. Mayims ehemaliger Co-Moderator Ken Jennings wird von nun an der alleinige Moderator für "Jeopardy!" sein.

Getty Images Kunal Nayyar, Mayim Bialik, Melissa Rauch, Jim Parsons, Simon Helberg, Kaley Cuoco, Johnny Galecki

Getty Images Mayim Bialik im März 2022

Getty Images Mayim Bialik, Schauspielerin

