Die feurige Latina zeigt mal wieder Haut : Im knappen Bikini bringt Kattia ihre Rundungen auf Instagram perfekt zur Geltung. Doch ihr Sommer-Look im Winter hat einen bestimmten Grund: Die 29-Jährige lässt sich für Dreharbeiten so sexy ablichten. Ob die Ex-Kuppelshow-Teilnehmerin diesen heißen Fummel auch in ihre Reisetasche für Australien packt? Ihre männlichen Mitcamper würden sich mit Sicherheit sehr darüber freuen.

Allerdings bekommt Kattia auch in Down Under kurvige Konkurrenz. Ebenfalls ordentlich Holz vor der Hütte hat Tatjana Gsell (46) zu bieten – und das, obwohl sich die einstige Big Brother-Kandidatin ihre Brüste hat verkleinern lassen. Auch mit einem Model muss sich das Reality-Sternchen messen, denn Transgender-Sternchen und ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin Giuliana Farfalla (21) wird die Blicke ihrer Mitstreiter sicherlich ebenso auf sich ziehen.