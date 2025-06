Deshalb löste Kim Virginia die Verlobung mit Nikola auf

Kim Virginia Hartung (30) hat sich mit einem bewegenden Statement auf Instagram an ihre Fans gewandt und dabei die Gründe für die Auflösung ihrer Verlobung mit Nikola Glumac (29) offenbart. In dem emotionalen Video schildert die Reality-TV-Darstellerin, dass sie während eines Aufenthalts in Deutschland von einer kranken Person in den Bauch getreten wurde, woraufhin sie ihr Kind verlor. Nikola wiederum befand sich zu dieser Zeit in Serbien, wo auch in seiner Familie ein schwieriges Ereignis stattfand. Kim macht deutlich, dass sie sich in dieser schweren Phase alleingelassen fühlte: "Er war halt nicht da für mich." Die Beziehung habe dieser Belastung nicht standgehalten.

Nach dem familiären Schicksalsschlag und den Ereignissen um Kim und das Baby habe Nikola eine Panikattacke bekommen. Kim zeigt dafür zwar Verständnis, dennoch habe sie sich von ihrem Verlobten mehr erhofft. Immerhin befand sie sich mehrere Tage lang in Deutschland im Krankenhaus. "Welche Panikattacke geht drei bis vier Tage lang?", fragt sie skeptisch. Für sie sei nach Nikolas fehlender Unterstützung klar gewesen, dass aus einer Hochzeit nichts mehr wird. "Er war in guten Zeiten, aber nicht in schlechten Zeiten für mich da", erklärt die 30-Jährige.

In dem Video zeigt sich Kim Virginia sichtlich emotional. Immer wieder kämpft sie während ihrer Erzählungen mit den Tränen oder unterbricht das Video, um sich zu sammeln. Obwohl sie Nikola sein Verhalten offenbar nicht verzeihen kann, nimmt sie ihren Ex-Verlobten in Schutz. "Nikola ist ein herzensguter Mensch. Das möchte ich hier sagen. Es ist wirklich einer der besten Menschen, die ich jemals getroffen habe", findet die AYTO-Bekanntheit wohlwollende Worte.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia im Juni 2024