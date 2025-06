Jimi Blue Ochsenknecht wurde am Flughafen festgenommen

Jimi Blue Ochsenknecht (33) hat mächtig Ärger am Hals: Der Schauspieler wurde am Dienstag am Hamburger Flughafen festgenommen! Wie Bild berichtet, soll er sich aktuell in Untersuchungshaft befinden. Zuvor war Jimi mit einem internationalen Haftbefehl gesucht worden. Hintergrund dafür ist folgender: Das Hotel Sonne in Tirol verklagte den Ex von Yeliz Koc (31) wegen einer offenen Rechnung von 13.827,35 Euro. In dem Luxushotel hatte er im Dezember 2021 mit einigen Freunden seinen 30. Geburtstag gefeiert. Jedoch bezahlte Jimi offenbar nichts – obwohl er dort für mehrere Tage gebucht hatte.

Deshalb suchte die Staatsanwaltschaft Innsbruck nach Jimi. Zu einer Festnahme kam es aber erst jetzt. Er war wohl zuvor von Dubai nach Hamburg gereist. Deutsche Behörden müssen nun entscheiden, ob sie den 33-Jährigen an Österreich ausliefern dürfen. Weitere Details sind bislang noch nicht klar. Auch, wie es mit dem Sohn von Natascha Ochsenknecht (60) jetzt weitergeht oder welche Konsequenzen ihm drohen.

Erst im Mai hatte sich Jimi zu dem Vorwurf des Hotels geäußert. "Ich möchte solchen Leuten keine Plattform geben. Ich kenne meine Wahrheit und ich stehe für meine Fehler gerade, und da habe ich keinen Fehler begangen", stellte er im Interview mit RTL klar und beteuerte somit seine Unschuld. Jimi war bereits zu einer Zahlung verurteilt worden. Jedoch soll keine Überweisung von seiner Seite aus stattgefunden haben. Der betroffene Hotelier erklärte daraufhin, dass der Betrug von Jimi wohl geplant gewesen sein könnte. Bestätigt ist dies aber nicht.

ActionPress / AEDT Jimi Blue Ochsenknecht, Mai 2024

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenkencht im Oktober 2020

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler