Nach Stillgeburt: Kim Virginia Hartung nimmt Antidepressiva

Nach einer belastenden Zeit hat Kim Virginia Hartung (30) auf Instagram ein offenes Statement veröffentlicht. Die 30-Jährige erklärte, sie nehme aktuell Antidepressiva und sei in ärztlicher Behandlung, da sie privat und gesundheitlich einiges zu bewältigen habe. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass sie und ihr Ex-Verlobter Nikola Glumac (29) ihr gemeinsames Kind durch eine Stillgeburt verloren haben. Neben diesem schweren Schicksalsschlag musste sich Kim zudem mit öffentlichen Spekulationen und Kritiken auseinandersetzen, die ihre Schwangerschaft infrage gestellt hatten.

In ihrem ausführlichen Beitrag sprach die TV-Bekanntheit über die Herausforderungen der letzten Tage. Trotz gesundheitlicher Probleme habe sie einen Umzug organisiert und andere persönliche Angelegenheiten geklärt. Zudem äußerte Kim scharfe Kritik an den zahlreichen Gerüchten, die in sozialen Medien kursieren. "Die Wahrheit kennen nur Nikola und ich", betonte sie mehrfach und bat darum, keine vorschnellen Urteile zu fällen. Der Rummel im Netz habe sie jedoch nicht von ihrem Fokus abgelenkt: "Ich hatte ehrlich gesagt mit ganz anderen Dingen zu tun – emotional, organisatorisch, gesundheitlich. Ich konnte mich da nicht auch noch in den Gossip-Strudel werfen [...] – das war in dem Moment einfach nicht mein Fokus. Ich hatte andere Gedanken. Andere Sorgen." Bezüglich all der Gerüchte, die in den vergangenen Monaten angeblich beweisen sollten, was bezüglich ihrer Beziehung oder ihrer Schwangerschaft stimmen soll, stellt Kim jedoch bestimmt klar: "Wenn jemand Videos macht, in denen behauptet wird: 'Ich habe Beweise über Kim Virginia…' – dann weiß ich schon, was kommt. Und ich kann euch sagen: Es ist kompletter Unsinn. Es ist einfach nicht möglich, dass Außenstehende wissen, was zwischen Nikola und mir privat passiert ist – weil sie schlichtweg nicht dabei waren."

Zuletzt sorgte Kim Virginia nicht nur aufgrund ihrer Schwangerschaft für Aufsehen, sondern auch durch einen angeblichen Vorfall körperlicher Gewalt, der laut Kurier zu einer Strafanzeige geführt haben soll. Kritiker werfen Kim vor, eine Straftat vorgetäuscht zu haben, was den Reality-TV-Star zusätzlich in die Schlagzeilen gebracht hat. Während diese Ereignisse weiter untersucht werden, bleibt unklar, welche Details tatsächlich der Wahrheit entsprechen. Promiflash hat die einstige Der Bachelor-Teilnehmerin um eine Stellungnahme gebeten, die bisher jedoch unbeantwortet blieb.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, TV-Bekanntheit

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung im April 2025