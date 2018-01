Passend zur Staffelanzahl ziehen zwölf mehr oder weniger Prominente in den australischen Busch. Bereits durch ihr Blankziehen auf dem Playboy ist bestätigt, dass Germany's next Topmodel-Kandidatin und Transgender-Model Giuliana Farfalla (21) die Reise nach Down Under antreten wird. Und ihr Kampfgeist als Dschungelprinzessin das Camp zu verlassen ist geweckt: "Ich will immer gewinnen und bin eine schlechte Verliererin." Allerdings ist die Reality-Beauty nicht die einzige, die in Marc Terenzis (39) Fußstapfen treten möchte: Fußballlegende Ansgar Brinkmann (48), Daniela Katzenbergers (31) Halbschwester Jennifer Frankhauser (25), Modedesignerin Natascha Ochsenknecht (53) und Schlagersängerin Tina York (63).