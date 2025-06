Familienanrufe: Bei den KDRS-Kandidaten kullern dicke Tränen

In der achten Folge von Kampf der Realitystars wartet eine rührende Überraschung auf die Promis: Sie dürfen mit ihren Familien Video-Calls führen. Der Clou: Je nach Reihenfolge der Fotos an der Wand der Wahrheit geht es für die Teilnehmer ins Showgeschäft. Haben sich die Kandidaten so eingeschätzt, wie die Personen, die abgestimmt haben, gibt es einen Anruf ihrer Liebsten. Wenn nicht, müssen sie mit den Familienangehörigen eines anderen Kandidaten telefonieren. Béla Klentze (36) ist als Erster dran und darf mit seinen Eltern sprechen: "Ich habe euch über alles lieb, ihr seid die tollsten Eltern der Welt und ich freue mich über die Überraschung. Ich besuche euch ganz schnell, wenn ich wieder in Deutschland zurück bin." Nach dem Video-Call lässt er seinen Gefühlen freien Lauf und heult Rotz und Wasser.

Auch Jonathan Steinig (29) wird sehr emotional und weint wegen des Gesprächs mit seiner Mama. "Du schaffst das, wir stehen alle hinter dir", betont diese, dann bricht das Telefonat ab. Die korrekt platzierte Giuliana Farfalla (29) trifft auf ihre BFF Georgina Fleur (35) und kreischt lautstark vor Freude. Danach ist Tara Tabitha (32) an der Reihe und lehnt den Anruf mit ihren Liebsten ab. "Ich kann meiner Familie nicht sagen, dass es mir nicht so gut geht. Was soll ich ihnen erzählen? Ich habe ein angeschwollenes Gesicht, habe mein Bett verloren, meine Klamotten, habe drei Tage lang das Gleiche an...", schluchzt die Österreicherin.

Weniger emotional geht es bei Frank Fussbroich (57) zu: Er wurde falsch platziert und bekommt einen Anruf von Laura Maria Lettgens Familie. Sie spricht dafür mit Martin Angelos (31) bestem Kumpel. Auch Stephen Dürr (50) erwischt einen Angehörigen eines anderen Promis: Er hält ein Pläuschchen mit dem Partner von Pinar Sevim: "Ach, du bist der Typ vom Kissen." Stephens Töchter und seine Partnerin Katharina landen wiederum bei Pinar und die Enttäuschung bei allen Beteiligten ist groß: Pinar fängt direkt an, bittere Tränen zu weinen. Auch Martin telefoniert nicht mit seinem Partner, sondern mit Jens Hilberts (47) Partner. Jens landet hingegen bei Franks Frau Elke, von der er wenigstens ganz liebe Grüße ausrichtet.

Instagram / arabellakiesbauer Arabella Kiesbauer, Moderatorin

RTLZWEI Jonathan Steinig, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2025

RTLZWEI Der "Kampf der Realitystars"-Cast in Folge sieben